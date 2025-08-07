Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HEX SNAP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 203/2/38 Đặng Thùy Trâm, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và quản lý hiệu quả dòng tiền và tài sản của các đơn vị trực thuộc.

Đảm bảo kiểm soát và báo cáo tài chính minh bạch, rõ ràng giữa các doanh nghiệp trong hệ thống.

Giám sát công nợ phải trả, thực hiện thanh toán đúng hạn cho nhân viên, nhà cung cấp, cơ quan thuế, bảo hiểm và các đối tác khác theo định kỳ hàng tháng.

Đảm bảo hạch toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán và pháp lý, phù hợp với luật thuế hiện hành.

Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế đầy đủ, đúng hạn theo chu kỳ (tháng/quý/năm).

Lập báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản năm, và in ấn sổ sách theo quy định.

Chuẩn bị báo cáo nội bộ và báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm chắc kiến thức, nghiệp vụ lĩnh vực kế toán, quản lý tài chính, thu chi.

Có kinh nghiệm báo cáo tài chính & quản lý dòng tiền nhiều công ty.

Làm việc thành thạo trên Google Workspace (đặc biệt là Google Sheet, google drive)

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kế toán – Kiểm toán.

Có 03 năm kinh nghiệm với công việc tương đương.

Nắm rõ các quy định pháp luật về kế toán, thuế và các nghiệp vụ liên quan.

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung trực, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH HEX SNAP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: thương lượng dựa trên kinh nghiệm và năng lực

Thưởng theo hiệu suất: bao gồm thưởng KPI hàng năm và lương tháng 13

Xét tăng lương định kỳ: mỗi 6–12 tháng

Chế độ nghỉ phép, ngày lễ và tuân thủ đầy đủ luật lao động: bao gồm BHXH, BHYT, BHTN

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học hỏi trong lĩnh vực marketing số và dịch vụ outsourcing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEX SNAP

