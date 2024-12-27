Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu 6, Phường Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh, Đông Triều, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Kiểm soát vận hành theo đúng yêu cầu, kỹ thuật đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn.

Pha hoá chất vận hành, thống kê ghi chép lượng hoá chất sử dụng trong ca và lượng hoá chất tồn kho cuối ca. Ghi chép vào nhật ký vận hành hàng ngày.

Kiểm tra hệ thống, thiết bị đầu ca, sau khi bàn giao ca. Ghi chép vào nhật ký vận hành hàng ngày.

Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị keo kế hoạch.

Kiểm tra định kỳ hàng tuần và hàng tháng tình trạng thiết bị.

Vệ sinh thiết bị, hệ thống, khu vực làm việc trong ca.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc có chỉ đạo từ ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghành công nghệ kỹ thuật môi trường, điện.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về vận hành xử lý nước thải.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, sức khoẻ tốt.

Chấp nhận làm việc theo ca.

Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và kết quả.

Tại Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết.

Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật.

Xét tăng lương định kỳ: tối thiểu 01 lần/năm.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, phát triển kỹ năng toàn diện.

Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức, du lịch, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS

