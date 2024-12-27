Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu 6, Phường Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh, Đông Triều, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Vận hành hệ thống xử lý nước thải.
Kiểm soát vận hành theo đúng yêu cầu, kỹ thuật đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn.
Pha hoá chất vận hành, thống kê ghi chép lượng hoá chất sử dụng trong ca và lượng hoá chất tồn kho cuối ca. Ghi chép vào nhật ký vận hành hàng ngày.
Kiểm tra hệ thống, thiết bị đầu ca, sau khi bàn giao ca. Ghi chép vào nhật ký vận hành hàng ngày.
Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị keo kế hoạch.
Kiểm tra định kỳ hàng tuần và hàng tháng tình trạng thiết bị.
Vệ sinh thiết bị, hệ thống, khu vực làm việc trong ca.
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc có chỉ đạo từ ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghành công nghệ kỹ thuật môi trường, điện.
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về vận hành xử lý nước thải.
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, sức khoẻ tốt.
Chấp nhận làm việc theo ca.
Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và kết quả.

Tại Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết.
Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật.
Xét tăng lương định kỳ: tối thiểu 01 lần/năm.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, phát triển kỹ năng toàn diện.
Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức, du lịch, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS

Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu 6, Phường Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

