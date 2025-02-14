Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 1A – Tháp C Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

• Thực hiện công việc bảo hành, bảo trì công trình các hạng mục: điện, điện tử, hệ thống nước, điều hòa, nội thất… theo sự phân công của ban quản lý;



• Báo cáo việc thực hiện và phản hồi của khách hàng với quản lý;



• Tổ chức, sắp xếp và chịu trách nhiệm về kết quả công việc được phân công đúng thời hạn và chất lượng. Đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của chủ đầu tư đề ra;



• Làm các báo cáo công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm xử lý kỹ thuật điện, nước, điều hòa…;



• Tốt nghiệp Trung Cấp Nghề trở lên ngành Kỹ thuật xây dựng/ Điện hoặc các ngành liên quan;



• Nhiệt tình, có sức khỏe tốt, khéo léo;



• Có khả năng làm việc nhóm, trung thực, thẳng thắn, tuân thủ kỷ luật;



• Có kỹ năng giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương từ 8-12tr/tháng + phụ cấp + thưởng tháng lương 13+ Thưởng thâm niên + Thưởng Dự án cuối năm;



• Xét tăng lương, thưởng nhân viên xuất sắc định kỳ theo quy định của công ty;



• Môi trường làm chuyên nghiệp, có cơ hội học tập và phát triển năng lực bản thân;



• Các chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước;



• Liên hoan, sinh nhật, du lịch và team-building tổ chức định kỳ.

