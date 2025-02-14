Tuyển Nhân viên vận hành INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại INOAC Vietnam CO., LTD.
- Hà Nội: Lot 36, Quang Minh IZ, Me Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
***JOB DESCRIPTION:
- Responsible for all improvement activities
- Control machinery, equipment, tools
- Set up and control layout
- Establishing work flow, working standard, technical standard for new product and training worker
- Other tasks assigned by superiors
***SALARY & BENEFITS:
- Salary: Negotiate. Annual salary increase based on job performance evaluation.
- Bonus: From 02 - 05 months salary/year.
- Fully participate in social insurance according to Vietnamese law.
- Free lunch; Annual summer trip; Family Festival; Year-end party; Sports activities, team-building...
- Daily shuttle bus from Hanoi center, Long Bien, Dong Anh, Soc Son, Phuc Yen to the company.
- Opportunity to attend professional training every year (domestic and oversea).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại INOAC Vietnam CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại INOAC Vietnam CO., LTD.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
