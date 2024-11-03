Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô 3D - 4, đường số 10, Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc

1. Thiết lập máy móc (hiệu chuẩn, vệ sinh, v.v.) theo SOPs để bắt đầu chu kỳ sản xuất

2. Giám sát quá trình sản xuất & đóng gói để đảm bảo hoạt động an toàn. Thực hiện các quy trình lấy mẫu theo yêu cầu của quy trình sản xuất hoặc theo sự giám sát khi cần.

3. Điền dữ liệu sản xuất & đóng gói trên HMI, điền vào hồ sơ lô, thủ tục giấy tờ và bảng nhật ký một cách kịp thời và rõ ràng theo yêu cầu.

4. Báo cáo các hành vi, điều kiện và hành vi không an toàn khi cần thiết.

5. Kiểm soát và điều chỉnh cài đặt máy (ví dụ: tốc độ) theo Hồ sơ sản xuất hàng loạt

6. Kiểm tra các bộ phận máy sản xuất & đóng gói bằng các công cụ đo lường và chính xác

7. Kiểm tra hoạt động của máy định kỳ, vệ sinh máy theo SOPs

8. Khắc phục sự cố máy móc có thể xảy ra trong ca/giờ làm việc

9. Kiểm tra đầu ra của máy để xác định bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào liên quan đến máy

10. Lưu giữ hồ sơ của các đơn vị hoặc sản phẩm cuối cùng đã được phê duyệt và bị lỗi

11. Duy trì GMP, ATVSTP trong phòng

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành kỹ thuật

• Giao tiếp tiếng anh là lợi thế

• Có 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm vận hành máy/đóng gói

• Kiến thức làm việc về máy móc sản xuất và đóng gói tốc độ cao đa dạng trong ngành dược phẩm

• Hiểu biết về quy trình sản xuất & đóng gói

• Tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn

• Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp

• Sẵn sàng làm việc theo ca

Quyền Lợi

• Mức lương cạnh tranh

• Thời gian làm việc: theo ca

• Được hưởng đầy đủ chế độ

• Lương tháng 13, 14 theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

