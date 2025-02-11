Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Kizuna 3, Block L, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Kiểm soát chất lượng & số lượng nguyên liệu

- Kiểm soát tất cả nguyên vật liệu đưa vào sản xuất bao gồm vệ sinh bao nguyên liệu trước khi đưa vào khu vực cân.

- Kết hợp với Trưởng nhóm sản xuất tính toán đúng số lượng, chủng loại nguyên liệu đưa vào sản xuất

- Vận hành hệ thống tiếp liệu, trộn, đóng gói, đóng thùng theo qui trình sản xuất.

- Kiểm soát các thông số vận hành an toàn và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện CIP-COP, vệ sinh theo kế hoạch và tần suất quy định.

- Báo cáo các công việc cho quản lý bộ phận

- Tuân thủ các quy định về bảo hộ lao động, 5S, HSE và ISO trong nhà máy

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp quản lý trực tiếp, cấp trưởng phòng ban.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có học chứng chỉ về ngành Điện/ Cơ khí hoặc các ngành liên quan đến sản xuất.

Chuyên môn: Liên quan đến vận hành máy và môi trường sản xuất. Có chứng chỉ liên quan đến vận hành lái xe nâng là một lợi thế.

Kinh nghiệm làm việc: Có 3 năm trở lên ở vị trí tương đương trong môi trường sản xuất.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nghỉ thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Năm: từ 7 giờ đến 17 giờ. (bao gồm nghỉ trưa 60 phút) và Thứ Sáu từ 8h đến 16 giờ 30 (bao gồm nghỉ trưa 30 phút).

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm,

- Được tham gia các hoạt động của công ty và

- Được tham gia các lớp đào tạo về chất lượng, an toàn lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN

