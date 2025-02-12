Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
- Long An: Đường số 1, Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tham gia vào quá trình vận hành máy phay, máy tiện CNC dể gia công chi tiết máy theo bản vẽ
Lập trình gia công trên phần mềm Mastercam, SolidWorks hoặc AutoCAD
Chuẩn bị và cài đặt các chương trình gia công lên máy CNC, kiểm tra và điều chỉnh các thông số gia công
Vận hành máy CNC, giám sát quá trình gia công và xử lý các lỗi phát sinh, đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn máy móc
Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng máy CNC để đảm bảo máy hoạt động ổn định và hiệu quả
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Tổ trưởng hoặc Ban Lãnh đạo
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm lập trình CNC, vận hành máy CNC
Có kiến thức về phần mềm Mastercam, SolidWorks hoặc AutoCAD và kỹ thuật lập trình gia công CNC
Có kiến thức về gia công cơ khí, vật liệu, công nghệ gia công, có khả năng sử dụng các dụng cụ đo
Nắm vững các quy trình an toàn lao động trong vận hành máy CNC
Đọc, hiểu bản vẽ, phân tích yêu cầu kỹ thuật
Có tinh thần làm việc nhóm, trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
