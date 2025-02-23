Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH SX DECAL VĨNH AN - LONG AN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Đường số 3 CCN Liên Hưng, Ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ , Đức Hòa, Long An, Bình Chánh ...và 1 địa điểm khác, Huyện Đức Hòa

Nhân viên vận hành

- Vận hành máy chia cuộn, máy tráng đảm bảo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

- Đề xuất các cải tiến thiết bị, phương pháp làm việc để nâng cao năng suất, chất lượng.

- Bảo trì định kỳ, hư hỏng nhỏ máy móc thiết bị phụ trách, được hướng dẫn và đào tạo để thực hiện. Các vấn để bảo trì lớn sẽ do team bảo trì thực hiện.

- Duy trì tài liệu tham khảo về quá trình sử dụng máy móc bằng cách lưu trữ & cập nhật hồ sơ các hành động.

- Chia sẻ kiến thức về thiết bị bằng cách huấn luyện và hướng dẫn đồng nghiệp.

- Duy trì môi trường làm việc sạch sẽ và an toàn, tuân thủ các quy định liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng và môi trường (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên và các ngành kỹ thuật liên quan như cơ khí, điện, điện tử ...

-Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trực tiếp để vận hành máy.

Trung thực, cẩn thận.

Được Hưởng Những Quyền Lợi

- Hỗ trợ cơm trưa

- Phụ cấp sinh hoạt

- Thưởng chuyên cần

- Thưởng tết

- Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động quy định

- Được đề xuất các công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển

