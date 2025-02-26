Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN AURORA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

I. Mô tả công việc:

1. Thực hiện công việc kế toán.

• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán.

• Đảm bảo các chứng từ đầy đủ và hợp lệ.

• Tập hợp, theo dõi thu chi, công nợ, doanh thu và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên sổ sách kế toán theo đúng chuẩn mực.

• Xuất hóa đơn cho khách hàng.

• Giao dịch ngân hàng.

• Kê khai, báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN,...

• Cập nhật, theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng/ban Công ty.

• Lập các báo cáo định kỳ: báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị...

• Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

2. Thực hiện công việc Văn phòng

• Thực hiện các công việc văn phòng như: soạn thảo văn bản, in ấn tài liệu, tiếp nhận và xử lý thông tin,., theo dõi, quản lý văn bản đi, đến của công ty.

3. Thực hiện công việc khác

• Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.