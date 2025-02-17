Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Hà Nội

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: No 9B, Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Tuyển dụng các vị trí chuyên viên cứng/quản lý cho văn phòng điều hành và các vị trí key tại các nhà máy của công ty: sản xuất, kỹ thuật, kế hoạch, kế toán, sales xuất khẩu, maketing, tổ trưởng may mặc, hoàn thiện, QC QA, thiết kế mẫu mã, nhân sự, quản đốc, tuân thủ, IE, tài chính...
• Giám sát, hỗ trợ tuyển dụng các công nhân sản xuất tại các nhà máy của công ty tại Hải Dương, Hưng Yên
• Hướng dẫn và đào tạo, giám sát các nhà máy tổ chức các công việc liên quan đến tổ chức, nhân sự đạt hiệu quả.
• Quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, tổ chức trong hệ thống các nhà máy của công ty.
• Quản lý, lập kế hoạch đào tạo các cấp quản lý, công nhân viên trong hệ thống các nhà máy của công ty.
• Xây dựng hệ thống chế độ chính sách, văn bản nội quy, quy chế, tuân thủ hệ thống, văn hóa doanh nghiệp
• Lưu trữ hồ sơ tài liệu, kiểm soát nội bộ, xây dựng các hồ sơ pháp lý, soạn thảo hệ thống văn bản
• Tiếp đón các cơ quan thanh tra, lao động, bảo hiểm, cơ quan chính quyền, công vụ, đoàn khách, phòng ban.
• Các công việc trợ lý sản xuất, kế hoạch, hành chính khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Gì

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Hà Nội

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Hà Nội

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: nơ 9b đường Nguyễn Duy trinh bán đảo Linh Đàm quận Hoàng Mai TP HN

