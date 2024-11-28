Tuyển Content Creator Công ty TNHH A-Blue làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH A-Blue
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19, 11th Sunrise K, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Sáng tạo và chỉnh sửa video: Sáng tạo, xây dựng nội dung để sản xuất các video ngắn về sản phẩm.
Nghiên cứu, tìm hiểu, dự đoán, năm bắt trend trên nền tảng TikTok nhằm quảng bá sản phẩm theo yêu cầu.
Tối ưu hóa nội dung: Đảm bảo các video tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của TikTok, đồng thời tối ưu hóa để đạt được lượt tương tác cao nhất.
Hỗ trợ quay video thực tế về sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa video, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm video TikTok hoặc các nền tảng video ngắn khác.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Capcut , Adobe Premiere...
Có tư duy sáng tạo, khả năng nắm bắt xu hướng và sáng tạo nội dung độc đáo, hấp dẫn.
Có sở thích tìm hiểu văn hoá, âm nhạc, xu hướng US-EU...
Tiếng Anh khá
Yêu cầu ứng viên có Laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH A-Blue Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 7.000.000 + phụ cấp ( BHXH, ăn trưa...) + thưởng theo lợi nhuận ( 10-20%)
Thưởng lễ tết, tháng lương 13
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết đầy đủ
Tham quan du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ, tôn trọng công bằng-minh bạch-chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi.
Thỏa chí sáng tạo không giới hạn mặt hàng & thị trường (có cả Mỹ, Âu, Á)
Học và phát triển kỹ năng phân tích sản phẩm với nhiều tool hay, xịn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH A-Blue
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
