Tuyển Content Creator Công ty TNHH A-Blue làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19, 11th Sunrise K, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Content Creator

Sáng tạo và chỉnh sửa video: Sáng tạo, xây dựng nội dung để sản xuất các video ngắn về sản phẩm.

Nghiên cứu, tìm hiểu, dự đoán, năm bắt trend trên nền tảng TikTok nhằm quảng bá sản phẩm theo yêu cầu.

Tối ưu hóa nội dung: Đảm bảo các video tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của TikTok, đồng thời tối ưu hóa để đạt được lượt tương tác cao nhất.

Hỗ trợ quay video thực tế về sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa video, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm video TikTok hoặc các nền tảng video ngắn khác.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Capcut , Adobe Premiere...

Có tư duy sáng tạo, khả năng nắm bắt xu hướng và sáng tạo nội dung độc đáo, hấp dẫn.

Có sở thích tìm hiểu văn hoá, âm nhạc, xu hướng US-EU...

Tiếng Anh khá

Yêu cầu ứng viên có Laptop cá nhân

Quyền Lợi

Lương cứng từ 7.000.000 + phụ cấp ( BHXH, ăn trưa...) + thưởng theo lợi nhuận ( 10-20%)

Thưởng lễ tết, tháng lương 13

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết đầy đủ

Tham quan du lịch hàng năm

Được làm việc trong môi trường trẻ, tôn trọng công bằng-minh bạch-chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi.

Thỏa chí sáng tạo không giới hạn mặt hàng & thị trường (có cả Mỹ, Âu, Á)

Học và phát triển kỹ năng phân tích sản phẩm với nhiều tool hay, xịn

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.