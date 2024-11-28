Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 70, ngõ 445 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, phát triển content cho các sản phẩm tập trung vào short video.

Lên ý tưởng nội dung quay, dựng Video trên Tiktok, Facebook, quảng cáo

- Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.

- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

- Tìm hiểu và nghiên cứu trending trên nền tảng mạng xã hội để áp dụng vào content.

- Tham gia và đóng góp sáng tạo các ý tưởng nội dung để mở rộng các kênh truyền thông.

- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 23 – 32.

Đã có kinh nghiệm làm content social media cho nhãn hàng 1 năm trở lên

Có khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong công việc, đam mê trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo

Có hiểu biết căn bản về Marketing, công cụ Marketing.

Có khả năng bắt trend với các xu hướng

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình.

Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế hoạch edit video là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ.

Thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước.

Thời gian làm việc linh hoạt (có thể tự thỏa thuận dựa trên hiệu suất công việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.