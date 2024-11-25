Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu

Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Content Creator

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Mức lương
20 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35B/603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing
2. Thực thi, vận hành và kiểm soát
3. Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá
4.Thực hiện công tác Marketing nội bộ
5. Báo cáo, phân tích
6. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, may mặc, đã từng làm contet marketing
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing.
- Trung thực, nhiệt tình, cam kết và trách nhiệm .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Lương từ 15- 20 triệu+% hoa hồng tổng thu nhập 20-22 triệu
- Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ tết theo quy định nhà nước và công ty
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác
- Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định.
- Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam
- Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty
- Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức.
- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến cao, Sếp tâm lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35B/603 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-marketing-thu-nhap-20-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257110
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 285 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 285 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Creator Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC
Tới 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công Ty Cổ Phần Thương Mại Billions làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Billions
7 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Equest Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Equest Education Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 35 Triệu Language Link Academic- Hà Đông
3 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair
9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Dr Huy Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 10 Triệu Dr Huy Giang
85 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thanh An
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm