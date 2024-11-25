Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35B/603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing

2. Thực thi, vận hành và kiểm soát

3. Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá

4.Thực hiện công tác Marketing nội bộ

5. Báo cáo, phân tích

6. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, may mặc, đã từng làm contet marketing

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing.

- Trung thực, nhiệt tình, cam kết và trách nhiệm .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Lương từ 15- 20 triệu+% hoa hồng tổng thu nhập 20-22 triệu

- Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ tết theo quy định nhà nước và công ty

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác

- Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định.

- Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam

- Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty

- Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức.

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến cao, Sếp tâm lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

