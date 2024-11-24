Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 74 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Cùng team MKT lên ý tưởng kịch bản quay các video, clip ngắn theo nội dung đã lên kế hoạch.

Sáng tạo nội dung quay để thu hút khách hàng, các clip Viral.

Phối hợp với Thiết kế và Editor viết nội dung đăng bài lên các kênh truyền thông của công ty.

Một số công việc được cấp trên phân công theo từng chiến dịch MKT.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam nữ, giao tiếp tốt, độ tuổi >22 tuổi.

- Có kinh nghiệm >1 năm sáng tạo nội dung trên Tiktok và các nền tảng khác, đã có video lên xu hướng.

- Có khả năng liên hệ talent hoặc tự trở thành talent.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BCC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12.000.000đ + phụ cấp ăn 780.000đ/tháng + phụ cấp gửi xe 150.000đ/tháng. Xét tăng lương sau 3-6 tháng làm việc.

Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty, đào tạo về sản phẩm, kiến thức chuyên môn.

Thưởng hiệu suất công việc, cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.

Các chương trình sinh nhật, du lịch, thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BCC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin