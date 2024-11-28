Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ladeco 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và kịch bản để sản xuất các video ngắn về sản phẩm trên Facebook, Tiktok...

Nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt trend nhằm quảng bá sản phẩm theo yêu cầu.

Đảm bảo các video tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của nền tảng mạng xã hội

Phối hợp diễn xuất trực tiếp trong một số video theo nội dung đã định hướng

Triển khai các công việc khác theo phân công của phòng ban, công ty

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Sinh viên năm cuối chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Ngoại giao.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video bằng điện thoại như Capcut

Công cụ hỗ trợ: Có laptop và phương tiện di chuyển cá nhân.

Có thể làm việc full-time từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ: 3 triệu/tháng.

Được đào tạo Kiến thức và công việc thực tế về Marketing.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo.

Tham gia khóa đào tạo Từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

