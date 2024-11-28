Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Ladeco 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và kịch bản để sản xuất các video ngắn về sản phẩm trên Facebook, Tiktok...
Nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt trend nhằm quảng bá sản phẩm theo yêu cầu.
Đảm bảo các video tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của nền tảng mạng xã hội
Phối hợp diễn xuất trực tiếp trong một số video theo nội dung đã định hướng
Triển khai các công việc khác theo phân công của phòng ban, công ty
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Sinh viên năm cuối chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Ngoại giao.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video bằng điện thoại như Capcut
Công cụ hỗ trợ: Có laptop và phương tiện di chuyển cá nhân.
Có thể làm việc full-time từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hỗ trợ: 3 triệu/tháng.
Được đào tạo Kiến thức và công việc thực tế về Marketing.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo.
Tham gia khóa đào tạo Từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
