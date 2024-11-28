Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B5,D7 Ngõ 25, Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Lên ý tưởng xây dựng kịch bản và phát triển nội dung trên nền tảng Tiktok, SEO WED

Phối hợp với các bộ phận để nắm bắt, thấu hiểu, sản xuất và tạo dựng video nền tảng Tiktok

Hỗ trợ sản xuất, quay dựng cho các mẫu video sáng tạo và hiệu quả phục vụ nhu cầu của công ty với nội dung và định dạng phù hợp trên các nền tảng (Tiktok, Facebook ...). Mức độ cơ bản trở lên.

Đề xuất ý tưởng, triển khai video trên các kênh online & offline.

Biết edit cơ bản là một lợi thế.

Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có thể lên văn phòng tối thiểu 4 buổi/tuần

Có laptop cá nhân

Yêu cầu ứng viên có từ 3 - 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương dương

Ưu tiên ứng viên đã từng làm liên quan đến thiết kế - thi công nội thất là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 4 - 6tr + thưởng hiệu quả công việc ( Deal Lương theo năng lực )

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, review tăng lương hàng năm

Được làm công việc về mảng mình yêu thích. Nội dung công việc thay đổi mỗi ngày, không có sự nhàm chán

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, vui vẻ;

Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng về Marketing hoàn toàn miễn phí;

Quà sinh nhật, summer trip, party cuối năm cùng các chương trình team building khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.