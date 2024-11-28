Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN
- Hà Nội: B5,D7 Ngõ 25, Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Lên ý tưởng xây dựng kịch bản và phát triển nội dung trên nền tảng Tiktok, SEO WED
Phối hợp với các bộ phận để nắm bắt, thấu hiểu, sản xuất và tạo dựng video nền tảng Tiktok
Hỗ trợ sản xuất, quay dựng cho các mẫu video sáng tạo và hiệu quả phục vụ nhu cầu của công ty với nội dung và định dạng phù hợp trên các nền tảng (Tiktok, Facebook ...). Mức độ cơ bản trở lên.
Đề xuất ý tưởng, triển khai video trên các kênh online & offline.
Biết edit cơ bản là một lợi thế.
Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Yêu cầu ứng viên có từ 3 - 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương dương
Ưu tiên ứng viên đã từng làm liên quan đến thiết kế - thi công nội thất là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, review tăng lương hàng năm
Được làm công việc về mảng mình yêu thích. Nội dung công việc thay đổi mỗi ngày, không có sự nhàm chán
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, vui vẻ;
Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng về Marketing hoàn toàn miễn phí;
Quà sinh nhật, summer trip, party cuối năm cùng các chương trình team building khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI