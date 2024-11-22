Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
- Hà Nội: Ngõ 399 Âu Cơ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
(có thể làm part-time)
Lên ý tưởng và sản xuất các video sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với mục tiêu marketing của công ty; Voice cho các tuyến nội dung trên nền tảng Tiktok, Reel, Youtube Short
Đảm nhận việc quản lý, cập nhập nội dungtrên các kênh Short Video của công ty. Tạo ra nội dung thường xuyên, thu hút người xem, tương tác tích cực với các tin nhắn bình luận trên kênh
Phân tích báo cáo chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Follow, View...
Tìm kiếm kết nối với KOLs, KOCs tạo ra các campaign viral trên tiktok và các kênh Social
Làm việc với đội ngũ marketing để sản xuất video, xây dựng các chiến dịch quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ trên TikTok và các kênh social
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm
Kỹ năng
Biết quay và chỉnh sửa video/ảnh là một lợi thế
Hiểu biết về xu hướng và văn hóa TikTok, biết cách tận dụng các hiệu ứng, hashtag và âm nhạc để tăng sự thu hút.
Khả năng viết kịch bản sáng tạo, hấp dẫn.
Tính cách: Sáng tạo, năng động, yêu thích thử thách và có đam mê với mạng xã hội và video.
Tính cách
Lợi thế: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là marketing trên mạng xã hội.
Lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc
Lương và thưởng: 8.000.000-10.000.000 triệu (KPI upto 15.000.000đ)
Lương và thưởng
Các chế độ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
