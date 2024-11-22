Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 399 Âu Cơ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

(có thể làm part-time)

Lên ý tưởng và sản xuất các video sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với mục tiêu marketing của công ty; Voice cho các tuyến nội dung trên nền tảng Tiktok, Reel, Youtube Short

Đảm nhận việc quản lý, cập nhập nội dungtrên các kênh Short Video của công ty. Tạo ra nội dung thường xuyên, thu hút người xem, tương tác tích cực với các tin nhắn bình luận trên kênh

Phân tích báo cáo chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Follow, View...

Tìm kiếm kết nối với KOLs, KOCs tạo ra các campaign viral trên tiktok và các kênh Social

Làm việc với đội ngũ marketing để sản xuất video, xây dựng các chiến dịch quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ trên TikTok và các kênh social

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng sáng tạo và quản lý nội dung trên TikTok hoặc các nền tảng mạng xã hội khác.

Biết quay và chỉnh sửa video/ảnh là một lợi thế

Hiểu biết về xu hướng và văn hóa TikTok, biết cách tận dụng các hiệu ứng, hashtag và âm nhạc để tăng sự thu hút.

Khả năng viết kịch bản sáng tạo, hấp dẫn.

Tính cách: Sáng tạo, năng động, yêu thích thử thách và có đam mê với mạng xã hội và video.

Lợi thế: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là marketing trên mạng xã hội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc: Trẻ trung, sáng tạo, và năng động.

Lương và thưởng: 8.000.000-10.000.000 triệu (KPI upto 15.000.000đ)

Các chế độ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM

