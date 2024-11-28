Tuyển Content Creator Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Apero Technologies Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu, xây dựng outline, biên tập và phát triển ý tưởng để viết bài PR trên báo online (độ dài bài từ 1.000 - 1.500 từ).
Chỉnh sửa nội dung theo phản hồi (nếu có yêu cầu).
Chi tiết công việc sẽ được thảo luận kỹ hơn trong buổi trao đổi trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có nền tảng trong lĩnh vực báo chí và kinh nghiệm viết bài PR về công nghệ, ứng dụng, game mobile (tối thiểu ).
Kỹ năng viết tốt, tư duy sáng tạo, cẩn thận và tỉ mỉ.
Nội dung đảm bảo tính unique trên 80%.
Tinh thần trách nhiệm cao, tự giác báo cáo tiến độ, lập kế hoạch rõ ràng và tuân thủ chặt chẽ các deadline được giao.
Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì
Chi phí thỏa thuận và trả theo bài viết.
Có thưởng khi bài viết có hiệu ứng Pr tốt (earned media, share, like comment...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
