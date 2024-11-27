Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Villa 05, Lô N04A, Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng concept, kịch bản quay dựng các video ngắn TikTok/ Reels

Tham gia vào quá trình sản xuất, quay dựng video, lồng tiếng đảm bảo kịch bản được triển khai đúng tiến độ, đúng ý tưởng

Nghiên cứu xu hướng, hashtag và nội dung phổ biến trên TikTok để đảm bảo nội dung sáng tạo luôn cập nhật và thu hút

Đề xuất ý tưởng mới mẻ, sáng tạo để nâng cao chất lượng nội dung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, năm cuối các trường Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng... và các ngành liên quan khác

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến Content Marketing. Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành giáo dục hoặc hiểu biết về lĩnh vực tiếng Anh/kỹ năng mềm.

Có kỹ năng về quay, dựng video và sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa video như CapCut, Premiere Pro, After Effects là một lợi thế

Có tư duy viết kịch bản, am hiểu nền tảng Tik Tok

Năng động, sáng tạo, nhạy bén với xu hướng

Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, chủ động, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Linh động thời gian, đảm bảo tối thiểu 5 ca sáng/chiều trên tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 3.000.000 - 4.000.000đ/ tháng (thỏa thuận) + thưởng

Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, trẻ trung

Cơ hội tham gia khóa học, workshop trong và ngoài công ty

Trở thành nhân viên chính thức của công ty với mức lương cạnh tranh

Được hướng dẫn nếu chưa có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM

