Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Villa 05, Lô N04A, Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng concept, kịch bản quay dựng các video ngắn TikTok/ Reels
Tham gia vào quá trình sản xuất, quay dựng video, lồng tiếng đảm bảo kịch bản được triển khai đúng tiến độ, đúng ý tưởng
Nghiên cứu xu hướng, hashtag và nội dung phổ biến trên TikTok để đảm bảo nội dung sáng tạo luôn cập nhật và thu hút
Đề xuất ý tưởng mới mẻ, sáng tạo để nâng cao chất lượng nội dung.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 3, năm cuối các trường Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng... và các ngành liên quan khác
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến Content Marketing. Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành giáo dục hoặc hiểu biết về lĩnh vực tiếng Anh/kỹ năng mềm.
Có kỹ năng về quay, dựng video và sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa video như CapCut, Premiere Pro, After Effects là một lợi thế
Có tư duy viết kịch bản, am hiểu nền tảng Tik Tok
Năng động, sáng tạo, nhạy bén với xu hướng
Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, chủ động, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Linh động thời gian, đảm bảo tối thiểu 5 ca sáng/chiều trên tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 3.000.000 - 4.000.000đ/ tháng (thỏa thuận) + thưởng
Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, trẻ trung
Cơ hội tham gia khóa học, workshop trong và ngoài công ty
Trở thành nhân viên chính thức của công ty với mức lương cạnh tranh
Được hướng dẫn nếu chưa có kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
