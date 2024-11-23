Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch nội dung kênh Tiktok của công ty

Lên kịch bản sản xuất và quay dựng video

Cập nhật các xu hướng trên nền tảng Tiktok

Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường hiệu quả của từng video và điều chỉnh nội dung cho phù hợp.

Thử nghiệm các loại nội dung khác nhau để tối ưu hóa tỷ lệ tương tác, tăng trưởng lượng người theo dõi.

Báo cáo hiệu quả kênh chính và hệ thống kênh vệ tinh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý kênh TikTok

Hiểu và update xu hướng Tiktok liên tục

Kỹ năng quay và dựng video, biết sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa video.

Tính cách riêng biệt và sáng tạo: Ứng viên cần có phong cách cá nhân độc đáo, không ngại thể hiện bản thân và sáng tạo trong cách truyền tải nội dung.

Tư duy sáng tạo: Có khả năng nghĩ ra những ý tưởng mới lạ, khác biệt để thu hút người xem và tạo dấu ấn cho thương hiệu.

kỹ năng nữa là quản lý team sáng tạo nội dung

Nhân sự từng xây các kênh ở bất kỳ thể loại sản phẩm, nội dung nào cũng là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13;

- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;

- Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

- Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;

- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

