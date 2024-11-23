Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Content Creator

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa N03

- T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch nội dung kênh Tiktok của công ty
Lên kịch bản sản xuất và quay dựng video
Cập nhật các xu hướng trên nền tảng Tiktok
Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường hiệu quả của từng video và điều chỉnh nội dung cho phù hợp.
Thử nghiệm các loại nội dung khác nhau để tối ưu hóa tỷ lệ tương tác, tăng trưởng lượng người theo dõi.
Báo cáo hiệu quả kênh chính và hệ thống kênh vệ tinh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý kênh TikTok
Hiểu và update xu hướng Tiktok liên tục
Kỹ năng quay và dựng video, biết sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa video.
Tính cách riêng biệt và sáng tạo: Ứng viên cần có phong cách cá nhân độc đáo, không ngại thể hiện bản thân và sáng tạo trong cách truyền tải nội dung.
Tư duy sáng tạo: Có khả năng nghĩ ra những ý tưởng mới lạ, khác biệt để thu hút người xem và tạo dấu ấn cho thương hiệu.
kỹ năng nữa là quản lý team sáng tạo nội dung
Nhân sự từng xây các kênh ở bất kỳ thể loại sản phẩm, nội dung nào cũng là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13;
- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;
- Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty
- Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;
- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa N03 - T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

