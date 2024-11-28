Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 58 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Lên ý tưởng, viết kịch bản, nội dung content cho các video viral ngắn trên các kênh Social: Youtube, Tiktok, Facebook
- Tham gia vào quá trình sản xuất video như: Tìm bối cảnh quay, set up bối cảnh, check kịch bản khi quay, lọc source sau khi quay.
- Đóng góp ý tưởng hậu kỳ cho các video viral
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm lên kịch bản các video ngắn, video viral
- Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 các trường CĐ, ĐH yêu thích và đam mê lĩnh vực viết lách, sáng tạo nội dung trên các nền tảng Social
- Có thể làm được toàn thời gian hoặc đáp ứng tối thiểu 34 ca part time/ tháng
- Có khả năng sắp xếp bối cảnh.
- Thích những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, không ngại thể hiện bản thân
- Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội thể hiện sáng tạo nội dung với sản phẩm công nghệ, bắt kịp xu thế tương lai
- Nhận trợ cấp lương cứng 2.000.000đ - 3.000.000đ/tháng + Hỗ trợ vé Gửi xe hàng tháng.
- Được đóng dấu thực tập và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
- Được tham gia trong một môi trường trẻ trung, năng động
- Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng Marketing, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông.
- Được chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng sản phẩm với team.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM
