Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 58 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Lên ý tưởng, viết kịch bản, nội dung content cho các video viral ngắn trên các kênh Social: Youtube, Tiktok, Facebook

- Tham gia vào quá trình sản xuất video như: Tìm bối cảnh quay, set up bối cảnh, check kịch bản khi quay, lọc source sau khi quay.

- Đóng góp ý tưởng hậu kỳ cho các video viral

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm lên kịch bản các video ngắn, video viral

- Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 các trường CĐ, ĐH yêu thích và đam mê lĩnh vực viết lách, sáng tạo nội dung trên các nền tảng Social

- Có thể làm được toàn thời gian hoặc đáp ứng tối thiểu 34 ca part time/ tháng

- Có khả năng sắp xếp bối cảnh.

- Thích những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, không ngại thể hiện bản thân

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thể hiện sáng tạo nội dung với sản phẩm công nghệ, bắt kịp xu thế tương lai

- Nhận trợ cấp lương cứng 2.000.000đ - 3.000.000đ/tháng + Hỗ trợ vé Gửi xe hàng tháng.

- Được đóng dấu thực tập và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

- Được tham gia trong một môi trường trẻ trung, năng động

- Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng Marketing, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông.

- Được chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng sản phẩm với team.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM

