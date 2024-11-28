Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 58 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Lên ý tưởng, viết kịch bản, nội dung content cho các video viral ngắn trên các kênh Social: Youtube, Tiktok, Facebook
- Tham gia vào quá trình sản xuất video như: Tìm bối cảnh quay, set up bối cảnh, check kịch bản khi quay, lọc source sau khi quay.
- Đóng góp ý tưởng hậu kỳ cho các video viral

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm lên kịch bản các video ngắn, video viral
- Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 các trường CĐ, ĐH yêu thích và đam mê lĩnh vực viết lách, sáng tạo nội dung trên các nền tảng Social
- Có thể làm được toàn thời gian hoặc đáp ứng tối thiểu 34 ca part time/ tháng
- Có khả năng sắp xếp bối cảnh.
- Thích những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, không ngại thể hiện bản thân
- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thể hiện sáng tạo nội dung với sản phẩm công nghệ, bắt kịp xu thế tương lai
- Nhận trợ cấp lương cứng 2.000.000đ - 3.000.000đ/tháng + Hỗ trợ vé Gửi xe hàng tháng.
- Được đóng dấu thực tập và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
- Được tham gia trong một môi trường trẻ trung, năng động
- Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng Marketing, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông.
- Được chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng sản phẩm với team.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa BIG Tower, 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

