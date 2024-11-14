Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ladeco số 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Tìm hiểu, phân tích quy trình của Odoo (OpenERP).

Lập trình & tích hợp các module Odoo

Customize Module Odoo theo yêu cầu

Triển khai những chức năng mới, chức năng bổ sung theo yêu cầu

Hỗ trợ training các bạn nhân viên trong team

Công việc khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Từ 3-5 năm kinh nghiệm làm dự án phần mềm trở lên, có kinh nghiệm triển khai các dự án thực tế trên Odoo có khả năng chịu tải tốt cho khách hàng lớn (ít nhất từ 100 người sử dụng).

Có kinh nghiệm làm việc với phiên bản Odoo 13 & Odoo 17.

Có khả năng phát triển/customize hoàn chỉnh cho 1 module theo yêu cầu nghiệp vụ. Hiểu rõ về front-end và back-end của Odoo.

Có kinh nghiệm optimize hệ thống, giải quyết các bài toán về performance, asynchronous.

Am hiểu về Design pattern và áp dụng vào trong Odoo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và hiểu tổng quan về quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp ở 1 số mảng như CRM, HRM, Sales, Accounting...

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, tiếp thu và xử lý vấn đề nhanh.

Tiếng Anh: Đọc, hiểu tốt tài liệu kỹ thuật.

Quyền Lợi

Lương/thưởng hấp dẫn theo quy định của công ty và dựa theo năng lực, kinh nghiệm thực tế của ứng viên

Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care

Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm,...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

