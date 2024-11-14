Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Ladeco số 266 Đội Cấn, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Tìm hiểu, phân tích quy trình của Odoo (OpenERP).
Lập trình & tích hợp các module Odoo
Customize Module Odoo theo yêu cầu
Triển khai những chức năng mới, chức năng bổ sung theo yêu cầu
Hỗ trợ training các bạn nhân viên trong team
Công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3-5 năm kinh nghiệm làm dự án phần mềm trở lên, có kinh nghiệm triển khai các dự án thực tế trên Odoo có khả năng chịu tải tốt cho khách hàng lớn (ít nhất từ 100 người sử dụng).
Có kinh nghiệm làm việc với phiên bản Odoo 13 & Odoo 17.
Có khả năng phát triển/customize hoàn chỉnh cho 1 module theo yêu cầu nghiệp vụ. Hiểu rõ về front-end và back-end của Odoo.
Có kinh nghiệm optimize hệ thống, giải quyết các bài toán về performance, asynchronous.
Am hiểu về Design pattern và áp dụng vào trong Odoo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và hiểu tổng quan về quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp ở 1 số mảng như CRM, HRM, Sales, Accounting...
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, tiếp thu và xử lý vấn đề nhanh.
Tiếng Anh: Đọc, hiểu tốt tài liệu kỹ thuật.
Có kinh nghiệm làm việc với phiên bản Odoo 13 & Odoo 17.
Có khả năng phát triển/customize hoàn chỉnh cho 1 module theo yêu cầu nghiệp vụ. Hiểu rõ về front-end và back-end của Odoo.
Có kinh nghiệm optimize hệ thống, giải quyết các bài toán về performance, asynchronous.
Am hiểu về Design pattern và áp dụng vào trong Odoo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và hiểu tổng quan về quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp ở 1 số mảng như CRM, HRM, Sales, Accounting...
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, tiếp thu và xử lý vấn đề nhanh.
Tiếng Anh: Đọc, hiểu tốt tài liệu kỹ thuật.
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì
Lương/thưởng hấp dẫn theo quy định của công ty và dựa theo năng lực, kinh nghiệm thực tế của ứng viên
Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care
Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm,...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care
Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm,...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI