Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Exchange, Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Đưa tin, viết bài về lĩnh vực công nghệ, AI, đời sống số, bảo mật:

Theo dõi, thu thập và đưa tin Triển khai các bài viết mang tính phát hiện, lý giải vấn đề về lĩnh vực được giao Phối hợp với các thành viên trong đội ngũ thực hiện đề tài, nhiệm vụ

Theo dõi, thu thập và đưa tin

Triển khai các bài viết mang tính phát hiện, lý giải vấn đề về lĩnh vực được giao

Phối hợp với các thành viên trong đội ngũ thực hiện đề tài, nhiệm vụ

2/ Nuôi dưỡng nguồn tin:

Nuôi dưỡng nguồn tin:

Xây dựng và phát triển các nguồn tin từ các công ty công nghệ, chuyên gia công nghệ, tổ chức bộ ban ngành liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm tương tự tại cơ quan báo chí. Có kiến thức cơ bản về công nghệ Tư duy rành mạch. Văn phong tốt. Biết chụp ảnh và quay video ở mức cơ bản. Có kỹ năng biên tập video ở mức cơ bản. Có khả năng làm việc nhóm, sáng tạo. Khả năng giao tiếp tốt. Nhiệt tình, yêu nghề, kỷ luật, chịu được áp lực cao Ưu tiên có thể sử dụng được Tiếng Anh

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm tương tự tại cơ quan báo chí. Có kiến thức cơ bản về công nghệ

Tư duy rành mạch.

Văn phong tốt.

Biết chụp ảnh và quay video ở mức cơ bản.

Có kỹ năng biên tập video ở mức cơ bản.

Có khả năng làm việc nhóm, sáng tạo.

Khả năng giao tiếp tốt.

Nhiệt tình, yêu nghề, kỷ luật, chịu được áp lực cao

Ưu tiên có thể sử dụng được Tiếng Anh

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tôn trọng và ghi nhận Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn (Thu nhập bình quân từ 15 – 17 tháng/năm) Thưởng tháng 13 Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng) Thưởng theo hiệu quả công việc Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4-6 triệu/năm) Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (1,2 - 1,5 triệu/tháng) Hỗ trợ trang phục (5 triệu/năm), laptop: theo quy định của công ty. Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và người thân (bảo hiểm sức khỏe cao cấp) Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding Thời gian làm việc từ thứ 2 – sáng thứ 7.

Làm việc tại Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tôn trọng và ghi nhận

Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn (Thu nhập bình quân từ 15 – 17 tháng/năm)

Thưởng tháng 13

Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng)

Thưởng theo hiệu quả công việc

Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4-6 triệu/năm)

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (1,2 - 1,5 triệu/tháng)

Hỗ trợ trang phục (5 triệu/năm), laptop: theo quy định của công ty.

Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và người thân (bảo hiểm sức khỏe cao cấp)

Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng

Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding

Thời gian làm việc từ thứ 2 – sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin