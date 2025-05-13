Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM BAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KIM BAY GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KIM BAY GROUP

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Hưng Phước 3, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

+ Đối soát doanh thu - công nợ
+ Kiểm tra tính hợp lệ hoá đơn đầu vào, xuất hóa đơn GTGT
+ Hỗ trợ kê khai hóa đơn đầu vào - ra phát sinh trong tháng
+ Theo dõi và kiểm tra các khoản thu chi, công nợ, và các khoản phải thu, phải trả cho nhà cung cấp
+ Quản lý, hỗ trợ, thực hiện các công việc mua sắm của Công ty.
+ Khai báo bảo hiểm xã hội: bao gồm khai báo tăng giảm lao động, chế độ đau ốm cho người lao động
+ Hỗ trợ giao dịch ngân hàng: Lấy sổ phụ, rút séc,
+ Hoạch toán các khoản chi phí cố định: Tiền thuê mặt bằng, tiền điện, nước, cước điện thoại, internet,...
+ Làm việc với kế toán dịch vụ.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan , ban ngành thuế, có thể tư vấn về dịch vụ kế toán Thuế với khách hàng
Trình độ Đại học trở lên, độ tuổi 25 - 36
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm.

Tại CÔNG TY TNHH KIM BAY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định,nhận được mức lương ổn định, với cơ hội tăng lương theo kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.
- Chế độ bảo hiểm: Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật. Một số công ty còn cung cấp bảo hiểm sức khỏe bổ sung.
- Cơ hội thăng tiến: Kế toán thuế có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý, kiểm toán nội bộ, hoặc chuyên gia tư vấn thuế, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở trẻ trung Các phúc lợi khác: Nghỉ phép năm, quà tặng các dịp lễ, tết, du lịch công ty,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM BAY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIM BAY GROUP

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 31 Hưng Phước 3, Tân Phong, Quận 7

