Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM BAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Hưng Phước 3, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Kế toán tổng hợp

+ Đối soát doanh thu - công nợ

+ Kiểm tra tính hợp lệ hoá đơn đầu vào, xuất hóa đơn GTGT

+ Hỗ trợ kê khai hóa đơn đầu vào - ra phát sinh trong tháng

+ Theo dõi và kiểm tra các khoản thu chi, công nợ, và các khoản phải thu, phải trả cho nhà cung cấp

+ Quản lý, hỗ trợ, thực hiện các công việc mua sắm của Công ty.

+ Khai báo bảo hiểm xã hội: bao gồm khai báo tăng giảm lao động, chế độ đau ốm cho người lao động

+ Hỗ trợ giao dịch ngân hàng: Lấy sổ phụ, rút séc,

+ Hoạch toán các khoản chi phí cố định: Tiền thuê mặt bằng, tiền điện, nước, cước điện thoại, internet,...

+ Làm việc với kế toán dịch vụ.



Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan , ban ngành thuế, có thể tư vấn về dịch vụ kế toán Thuế với khách hàng

Trình độ Đại học trở lên, độ tuổi 25 - 36

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm.

Tại CÔNG TY TNHH KIM BAY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định,nhận được mức lương ổn định, với cơ hội tăng lương theo kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

- Chế độ bảo hiểm: Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật. Một số công ty còn cung cấp bảo hiểm sức khỏe bổ sung.

- Cơ hội thăng tiến: Kế toán thuế có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý, kiểm toán nội bộ, hoặc chuyên gia tư vấn thuế, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở trẻ trung Các phúc lợi khác: Nghỉ phép năm, quà tặng các dịp lễ, tết, du lịch công ty,

