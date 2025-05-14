Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Atm International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Viet Nam, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ghi nhận và xử lý các giao dịch kế toán phát sinh hằng ngày, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và quy trình nội bộ.

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài sản, công nợ, doanh thu, chi phí, vốn chủ sở hữu.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ...

- Thực hiện kê khai, quyết toán các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, FCT theo đúng thời hạn.

- Quản lý và theo dõi công nợ phải thu – phải trả, giao dịch ngân hàng, xử lý thanh toán, phát hành hóa đơn VAT.

- Lưu trữ và bảo mật dữ liệu kế toán, thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ.

- Làm việc, phối hợp với kiểm toán, cơ quan thuế, ngân hàng và các cơ quan chức năng khi cần.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung thành thạo (cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết)

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

- Tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến thuế, kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Thành thạo phần mềm kế toán, Excel và các công cụ văn phòng.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt; làm việc cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế hoặc kiểm toán.

