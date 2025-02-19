Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 268 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh (Tòa nhà Ngân Hàng ACB), Quận 5

Producer (Sản xuất phim)

- Sử dụng trên phần mềm Unreal Engine, làm phim hoạt hình nhân vật.

- Sử dụng công cụ đồ họa 3D hoặc các công cụ thiết kế.

- Thực hiện Virtual Idol và những hình ảnh liên quan đến nội dung IP, làm Unreal Look Dev

- Xây dựng bầu không khí hài hòa cho tổng thể của video, cải thiện phong cách thẩm mỹ để cho ra output cuối cùng.

- Điều chỉnh ánh sáng, sequencer, rendering trong Unreal Engine.

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu năng lực thẩm mĩ và năng lực đạo diễn video

- Biết cách xây dựng tư thế của nhân vật, và có hiểu biết nhất định về chuyển động của cơ thể.

- Khả năng thu thập những xu hướng thời trang mới nhất

- Có khả năng tự quản lý công việc và tích cực giải quyết vấn đề, hoàn thành công việc được giao.

- Có đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo triệt để sự bảo mật thông tin từ công việc.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10tr - 30tr ( thỏa thuận theo năng lực) + thưởng

- Mức lương cạnh tranh, lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc. Tổng lương lên đến 14-17 tháng lương/năm.

- Chế độ nghỉ phép hấp dẫn: phép năm, nghỉ phép du lịch cá nhân, nghỉ hiếu hỉ từ 15-22 ngày/năm

- Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước + Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI.

- Công ty hỗ trợ tiền cơm trưa, phí gửi xe.

- Hỗ trợ đồ ăn nhẹ, thức uống, cafe trong suốt quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM

