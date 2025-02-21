Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 79 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Quay phim, dựng phim, cắt ghép clip để đăng trên các kênh TikTok, Shoppee;
- Chụp hình sản phẩm, chụp hình hoạt động cho thương hiệu Công ty;
- Phối hợp với bộ phận Content, bộ phận thiết kế xây dựng ý tưởng theo yêu cầu của chiến dịch;
- Quản lý kho hình ảnh, video;
- Tham gia các buổi họp bàn ý tưởng, ghi hình, sự kiện liên quan...;
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Có thể giao tiếp tiếng Trung hoặc tiếng Anh
− Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp: Premiere, After Effects, Capcut,... hoặc các công cụ tương đương.
− Có tư duy về bối cảnh, màu sắc, âm thanh, biểu cảm của diễn viên như thế nào cho phù hợp.
- Có kinh nghiệm từng quay dựng phim ngắn Tiktok, biết thiết kế hình ảnh trên Photoshop, Canva,... là một lợi thế.
- Sẵn sàng làm việc phát sinh, cần gấp
- Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu;

Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 13,000,000 VND – 18,000,000 VND (thương lượng theo năng lực ứng viên)
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thưởng Lễ, Tết
- Thanh toán lương đúng hạn và tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộ
- Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội sử dụng tiếng Trung/Anh hàng ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 79 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

