Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 79 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
- Quay phim, dựng phim, cắt ghép clip để đăng trên các kênh TikTok, Shoppee;
- Chụp hình sản phẩm, chụp hình hoạt động cho thương hiệu Công ty;
- Phối hợp với bộ phận Content, bộ phận thiết kế xây dựng ý tưởng theo yêu cầu của chiến dịch;
- Quản lý kho hình ảnh, video;
- Tham gia các buổi họp bàn ý tưởng, ghi hình, sự kiện liên quan...;
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
− Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp: Premiere, After Effects, Capcut,... hoặc các công cụ tương đương.
− Có tư duy về bối cảnh, màu sắc, âm thanh, biểu cảm của diễn viên như thế nào cho phù hợp.
- Có kinh nghiệm từng quay dựng phim ngắn Tiktok, biết thiết kế hình ảnh trên Photoshop, Canva,... là một lợi thế.
- Sẵn sàng làm việc phát sinh, cần gấp
- Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu;
Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thưởng Lễ, Tết
- Thanh toán lương đúng hạn và tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộ
- Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội sử dụng tiếng Trung/Anh hàng ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI