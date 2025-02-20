Tuyển Producer (Sản xuất phim) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 323 - 325 Đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch sản xuất video theo chiến lược nội dung của kênh.

- Theo dõi checklist công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm đầu ra.

- Thực hiện quay dựng, chỉnh sửa hậu kỳ video cho các nền tảng YouTube, TikTok, Zalo, Reels, Shorts theo yêu cầu.

- Thiết kế, cắt ghép nội dung, tạo hiệu ứng sinh động, bắt trend nhằm thu hút người xem.

- Sản xuất video từ ý tưởng, kịch bản có sẵn, đảm bảo nội dung sáng tạo và chất lượng cao.

- Xử lý âm thanh, hiệu ứng, lồng ghép nhạc nền phù hợp.

- Thiết kế các sản phẩm video, hình ảnh để đăng tải trên Facebook, TikTok, YouTube và các nền tảng khác.

- Đảm bảo tính nhất quán về thương hiệu qua các sản phẩm video (font chữ, màu sắc, hiệu ứng...).

- Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng video mới, ứng dụng công nghệ AI vào sản xuất là một lợi thế.

- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến truyền thông, thiết kế đồ họa, quảng cáo, marketing...

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực quay dựng, chỉnh sửa video.

- Thành thạo các phần mềm dựng phim như Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition hoặc các phần mềm tương đương.

- Biết sử dụng Adobe Photoshop, Adobe Illustrator để chỉnh sửa hình ảnh là một lợi thế.

- Có kỹ năng quay phim, biết sử dụng các thiết bị quay chuyên nghiệp.

- Am hiểu về bản quyền hình ảnh, âm thanh trên các nền tảng mạng xã hội.

- Có tinh thần sáng tạo, cầu tiến, chịu áp lực công việc tốt.

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm hiệu quả.

Giờ làm việc:

- Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: - Ca 1: 8:00 AM - 12:00 PM & 5:00 PM - 9:00 PM

- Thứ Bảy: - Ca 1: 6:45 AM - 12:00 PM & 5:00 PM - 8:00 PM - Ca 2: 12:00 PM - 9:00 PM (nghỉ tại chỗ 30 phút trước 17h)

- Chủ Nhật: - Ca 1: 6:45 AM - 12:00 PM & 2:00 PM - 5:00 PM

- Lịch nghỉ: Nghỉ 1 ngày/tuần (Trừ thứ Hai, thứ Ba và thứ Bảy).

- Lưu ý: Có mặt trước ca làm 15 phút và chỉ ra về khi công việc hoàn thành.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thương lượng

- Tăng lương: Định kỳ 1 lần/năm dựa trên hiệu suất làm việc.

- Cơ hội thăng tiến: Xét thăng tiến 1 lần/năm dựa trên kết quả công việc.

- Được đào tạo chuyên sâu về công việc và phát triển kỹ năng mềm.

Môi trường làm việc & phúc lợi:

- Lương tháng 13.

- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.

- Các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của công ty.

- Cơ sở vật chất mới, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

