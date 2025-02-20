Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 19 Tố Hữu, Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Sản xuất nội dung:

Quay, chụp và chỉnh sửa các video, hình ảnh phục vụ các kênh truyền thông của công ty (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).

Triển khai nội dung showcase sản phẩm, hậu trường sản xuất, storytelling và testimonial khách hàng.

Đảm bảo chất lượng video, hình ảnh sáng tạo.

Sử dụng phần mềm chuyên dụng để chỉnh sửa và hoàn thiện video, hình ảnh (Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom,...).

• Quản lý thiết bị:

Quản lý và sử dụng các thiết bị quay chụp như máy ảnh, máy quay, đèn, micro,...

Tổ chức và thực hiện hậu cần cho các buổi quay chụp: setup bối cảnh, ánh sáng, chuẩn bị đạo cụ.

• Phối hợp đội nhóm:

Hợp tác cùng team MKT để đảm bảo nội dung nhất quán với chiến lược truyền thông.

Đề xuất ý tưởng sáng tạo, cập nhật xu hướng nội dung mới phù hợp với các nền tảng mạng xã hội.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm:

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm sản xuất và chỉnh sửa video, hình ảnh.

Am hiểu kỹ thuật dựng phim, ánh sáng cơ bản.

Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, mẹ &bé

• Kỹ năng:

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video và hình ảnh: Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom.

Khả năng quay chụp sáng tạo với thiết bị chuyên dụng hoặc điện thoại.

Nhạy bén với các xu hướng nội dung trên TikTok, Instagram, YouTube.

Tư duy sáng tạo và khả năng storytelling qua hình ảnh, video.

• Ưu tiên:

Ứng viên từng xây dựng thành công kênh cá nhân hoặc thương hiệu.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian tốt.

Ứng Viên vui lòng gửi CV kèm portfolio sản phẩm (video, hình ảnh đã thực hiện)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:

Lương upto 20tr+++ phụ cấp + thưởng

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương thứ 13,14,15

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Thưởng sáng kiến, kaizen theo phong trào phát động hàng tháng

Về đào tạo:

Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ hàng tuần.

Về môi trường và con người:

Các hoạt động kết nối Ngày yêu thương (picnic, sinh nhật, xem phim, haidilao...) siêu thú vị hàng tháng

Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..

Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do..

Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free, game vui hàng ngày

Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

Thời gian làm việc : Từ thứ 2 – thứ 7 (Thứ 7 không chấm công check out, được về sớm tùy sắp xếp công việc và việc cá nhân, tính lương full ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

