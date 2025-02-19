Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Panthera
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty Cổ phần Panthera

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty Cổ phần Panthera

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Dreamland Bonanza, 23 Duy Tân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện hệ thống video quảng cáo cho các sản phẩm game của công ty.
Thiết kế Motion/Animation và sản xuất hậu kỳ.
Làm việc với các bộ phận: Art, Animation, FX
Sắp xếp, quản lý kho lưu trữ dữ liệu video/clip và bảo mật dữ liệu.
Thực hiện các công việc khác của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu từ 6 tháng kinh nghiệm ngành game.
Đính kèm Portfolio/Link sản phẩm khi ứng tuyển.
Đam mê game, khả năng tư duy, sáng tạo tốt.
Sử dụng thành thạo các máy móc, phần mềm về dựng phim, chỉnh sửa hình ảnh như: Adobe Premiere, After Effect , Photoshop,..
Có kiến thức, kỹ năng về bố cục, màu sắc, ánh sáng.
Vui vẻ, năng động, sáng tạo, trách nhiệm.
Yêu thích việc tạo ra các sản phẩm creative video.
Biết làm Graphic Design là một điểm cộng

Tại Công ty Cổ phần Panthera Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 15.000.000 VND + Thưởng dự án. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Thưởng cuối năm (T13,14,…) theo doanh thu của công ty và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, nhân viên xuất sắc, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, thích là thưởng ...)
Được đánh giá hiệu suất và tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.
Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
Cung cấp trang thiết bị hiện đại đầy đủ để phục vụ công việc.
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng năm trong hoặc ngoài nước.
CLB Bóng đá, bóng rổ của công ty, sử dụng các tiện ích Gym, Bể bơi, Golf miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Panthera

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Panthera

Công ty Cổ phần Panthera

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

