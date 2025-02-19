Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Maxxus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Maxxus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH Maxxus Việt Nam

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Maxxus Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 22 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng cho video chủ đề mẹo vặt, bài tập sức khỏe.
Chuẩn bị cho việc sản xuất video bao gồm: tìm địa điểm quay, làm việc với diễn viên, chuẩn bị đạo cụ quay,…;
Teamwork: cùng nhau thảo luận, đóng góp ý tưởng kịch bản, đưa ra hướng xử lý hay, thú vị cho video

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm tổ chức sản xuất, diễn hoạt
Có kiến thức góc máy, cỡ cảnh, khả năng tưởng tượng và truyền tải ý tưởng tốt.
Khả năng tự học linh hoạt
Gắn bó, nhiệt huyết với công việc

Tại Công ty TNHH Maxxus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận
- Thưởng View cao, thưởng doanh thu dự án
BHXH, thưởng Tết,....
Định hướng công việc rõ ràng
Được tham gia các hoạt động: team building, tổ chức sinh nhật hàng tháng, event,… cùng công ty;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Maxxus Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Maxxus Việt Nam

Công ty TNHH Maxxus Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 22 Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

