Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Maxxus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 22 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng cho video chủ đề mẹo vặt, bài tập sức khỏe.

Chuẩn bị cho việc sản xuất video bao gồm: tìm địa điểm quay, làm việc với diễn viên, chuẩn bị đạo cụ quay,…;

Teamwork: cùng nhau thảo luận, đóng góp ý tưởng kịch bản, đưa ra hướng xử lý hay, thú vị cho video

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm tổ chức sản xuất, diễn hoạt

Có kiến thức góc máy, cỡ cảnh, khả năng tưởng tượng và truyền tải ý tưởng tốt.

Khả năng tự học linh hoạt

Gắn bó, nhiệt huyết với công việc

Tại Công ty TNHH Maxxus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận

- Thưởng View cao, thưởng doanh thu dự án

BHXH, thưởng Tết,....

Định hướng công việc rõ ràng

Được tham gia các hoạt động: team building, tổ chức sinh nhật hàng tháng, event,… cùng công ty;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Maxxus Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.