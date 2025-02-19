Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Maxxus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 22 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng cho video chủ đề mẹo vặt, bài tập sức khỏe.
Chuẩn bị cho việc sản xuất video bao gồm: tìm địa điểm quay, làm việc với diễn viên, chuẩn bị đạo cụ quay,…;
Teamwork: cùng nhau thảo luận, đóng góp ý tưởng kịch bản, đưa ra hướng xử lý hay, thú vị cho video
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm tổ chức sản xuất, diễn hoạt
Có kiến thức góc máy, cỡ cảnh, khả năng tưởng tượng và truyền tải ý tưởng tốt.
Khả năng tự học linh hoạt
Gắn bó, nhiệt huyết với công việc
Tại Công ty TNHH Maxxus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Thỏa thuận
- Thưởng View cao, thưởng doanh thu dự án
BHXH, thưởng Tết,....
Định hướng công việc rõ ràng
Được tham gia các hoạt động: team building, tổ chức sinh nhật hàng tháng, event,… cùng công ty;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
