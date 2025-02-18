Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Lam Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Định hướng, xây dựng và phát triển kênh Tiktok.

Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, viết kịch bản.

Kết hợp cùng team sản xuất quay, dựng Tiktok video.

Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức triển khai livestream bán hàng trên Tiktok.

Tham gia sản xuất nội dung khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Ưu tiên: Có thể đứng là Kol cho kênh (sẽ được tăng lương theo cơ chế thị trường)

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong sáng tạo nội dung Tiktok.

Sáng tạo, năng động, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng quản lý thời gian tốt để đảm bảo tiến độ công việc trong nhóm.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Lam Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB: 10 tr/1 tháng.

Thưởng lễ tết, tháng 13 và hiệu quả dự án cuối năm.

BHXH và các chế độ theo Luật Lao động.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Lam Hải

