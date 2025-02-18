Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Top Trend Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Chung cư Báo công an nhân dân, 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện biên tập, chỉnh sửa, hoàn thiện video bao gồm việc ghép âm thanh, xử lý hình ảnh, và áp dụng hiệu ứng phù hợp với kịch bản có sẵn.

- Sáng tạo những cách dựng mới mẻ, đổi mới phương pháp xử lý để nâng cao chất lượng video, đảm bảo thu hút người xem và phù hợp với mục tiêu của sản phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với nhóm sáng tạo nội dung để đảm bảo video sản xuất đúng với kịch bản và ý tưởng ban đầu.

- Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các xu hướng mới trong sản xuất video, đặc biệt là trong lĩnh vực YouTube để đảm bảo sản phẩm luôn hiện đại và thu hút.

- Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến lược nội dung video của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong việc biên tập, chỉnh sửa video trên nền tảng YouTube (2D, Toplist….), không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Thành thạo các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere, Capcut hoặc các phần mềm chỉnh sửa video tương tự.

- Có kỹ năng sử dụng Adobe Photoshop để chỉnh sửa các yếu tố đồ họa khi cần thiết.

- Sử dụng thành thạo Adobe Audition hoặc các phần mềm chỉnh sửa âm thanh chuyên nghiệp khác là một lợi thế.

- Có khả năng tư duy sáng tạo, hiểu về bố cục hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh để tăng tính thẩm mỹ cho video.

- Có khả năng làm việc nhóm tốt, biết phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành dự án.

- Có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới.

Tại Công Ty TNHH Top Trend Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7.8tr- 12tr/tháng + Thưởng doanh thu (up to 15-20tr)

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Thưởng doanh thu hàng tháng.

- Tổ chức sinh nhật, tặng thưởng ngày sinh nhật.

- Liên hoan hàng tháng, du lịch, team building hằng năm.

- Chế độ BHXH, nghỉ phép.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Top Trend Việt Nam

