Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty CP XNK Tập Đoàn Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4 số 2 Lê Đức Thọ, P. mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Quay và dựng video cho

Fanpage, Tiktok và các kênh khác

- Sản xuất và tạo dựng cho các mẫu Video sáng tạo và hiệu quả phục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu của công ty với nội dung và định dạng phù hợp trên kênh quảng cáo Online (Facebook, Youtube,...)

- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty;

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm quay dựng

- Sử dụng

Tại Công Ty CP XNK Tập Đoàn Đặng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11– 15 triệu (tùy năng lực)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước

Được cung cấp thiết bị quay và máy tính làm việc

Tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn.

Tham gia Các hoạt động teambuilding, vui chơi, du lịch diễn ra đều đặn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP XNK Tập Đoàn Đặng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.