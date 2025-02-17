Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 21 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, chụp ảnh sản phẩm, quay video và các sự kiện, dự án của công ty.

Quay dựng các video trên TikTok, chèn sound/effect/text cho video

Dạng video: Clip Tiktok ngắn, review đồ ăn văn phòng/nông sản sạch, mặt hàng Mẹ&Bé,...

Trực tiếp tìm hiểu về sản phẩm sau đó lên content và lên hình quay cho video mà mình phụ trách.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, Capcut, Photoshop hoặc những phần mềm hỗ trợ dựng video chuyên dụng

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

Ưu tiên có kinh nghiệm Chụp ảnh sản phẩm, quay dựng video TikTok, Motion Graphic.

Ưu tiên nhân sự có đủ kỹ năng quay chụp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000VNĐ + Thưởng (Trao đổi thêm khi phỏng vấn)

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.

Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật,... theo quy định của công ty

Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Chế độ mua hàng nội bộ.

Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp, cởi mở và thẳng thắn.

Tham gia liên hoan team, công ty mỗi quý, du lịch công ty 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin