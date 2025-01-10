Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH CCL Design Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

1. Trách nhiệm (Responsibilities):

Kiểm soát chi phí sản xuất:

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch giảm chi phí sản xuất mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

- Theo dõi và phân tích chi phí hoạt động hàng tháng để đưa ra các biện pháp tối ưu hóa chi phí nhân sự, nguyên liệu, và máy móc.

Ứng dụng công cụ quản lý sản xuất:

- Áp dụng các phương pháp quản lý sản xuất hiện đại như Lean Manufacturing và Six Sigma để cải thiện năng suất và giảm lãng phí.

- Đảm bảo tất cả các quy trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn ISO hoặc các tiêu chuẩn ngành liên quan.

Quản lý và phát triển đội ngũ:

- Xây dựng kế hoạch phát triển năng lực cho nhân viên, tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ để cải thiện kỹ năng và hiệu suất làm việc.

- Tạo động lực cho đội ngũ thông qua các chương trình công nhận thành tích và cải thiện môi trường làm việc.