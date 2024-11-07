Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 05, Toà B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh nghiệm:

- 3 năm trở lên kinh nghiệm quản lý sản phẩm hoặc kinh nghiệm tương tự trong một công ty công nghệ (SaaS / Thương mại điện tử).

- Có khả năng đã được chứng minh trong việc phát triển sản phẩm và truyền đạt hiệu quả các khuyến nghị cho ban quản lý.

- Nền tảng kỹ thuật vững chắc với sự hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm thực tế trong phát triển phần mềm.

- Có khả năng truyền đạt thông tin kinh doanh hoặc kỹ thuật phức tạp một cách hiệu quả.

Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp bằng lời và văn bản xuất sắc, có khả năng diễn đạt các khái niệm phức tạp một cách đơn giản.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, kết hợp với khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

- Có kinh nghiệm với phương pháp và công cụ Agile/Scrum (ví dụ: JIRA, Confluence).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tiền lương

- Mức lương: Theo thoả thuận

- Thưởng hiệu suất công việc

- Phụ cấp ăn trưa

2. Phúc lợi

- Sau khi kí HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH - BHYT - BHTN;

- Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.

- Team building,tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop,...

- Thưởng lễ tết, sinh nhật ( được tổ chức tháng sinh nhật ),...

- Happy hour, tea - break hàng tuần/ hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

