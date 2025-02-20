Tuyển Project Manager Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Tập Đoàn Apec (Apec Group)

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)

Mức lương
1,000 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

APEC GROUP - hành trình tìm kiếm những nhà đồng hành chinh phục giấc mơ "Hạnh phúc".
Tại Apec Group, con người tài năng, tâm huyết, tử tế và hạnh phúc là chìa khóa thành công. Bằng việc xây dựng công ty trở thành nơi hạnh phúc nhất, sáng tạo nhất, nơi mọi người được thỏa sức đam mê, cống hiến, cùng chia sẻ triết lý vị nhân sinh sâu sắc sẽ giúp chúng tôi tạo ra những bước phát triển đột phá, những kỳ tích trên thị trường.
Apec Group mong muốn xây dựng thế hệ lãnh đạo trẻ kế cận tâm huyết – tài năng – dấn thân cho các dự án/lĩnh vực:
• Dự án công nghệ Fintech, Healthtech,...
• Dự án kinh doanh, vận hành, set up Chuỗi khách sạn 5* Apec Mandala trên cả nước
• Dự án Giáo dục
Với vai trò Project Manager bạn sẽ quản lý vận hành chung cho 1 trong số những dự án đang phát triển tại công ty. Đồng thời, sẽ là người:
• Kiểm soát, theo dõi tiến độ; quản lý toàn bộ kế hoạch phù hợp cho mục tiêu chung của dự án.
• Quản lý các thay đổi đối với phạm vi dự án, tiến độ dự án và chi phí dự án.
• Nhận diện và phân tích rủi ro, thực hiện quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro dự án và các vấn đề liên quan để tránh sự chậm trễ hoặc thiệt hại trong quá trình triển khai dự án.

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Apec (Apec Group)

Tập Đoàn Apec (Apec Group)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

