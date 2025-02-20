Tuyển Project Manager Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

APEC GROUP - hành trình tìm kiếm những nhà đồng hành chinh phục giấc mơ "Hạnh phúc".

Tại Apec Group, con người tài năng, tâm huyết, tử tế và hạnh phúc là chìa khóa thành công. Bằng việc xây dựng công ty trở thành nơi hạnh phúc nhất, sáng tạo nhất, nơi mọi người được thỏa sức đam mê, cống hiến, cùng chia sẻ triết lý vị nhân sinh sâu sắc sẽ giúp chúng tôi tạo ra những bước phát triển đột phá, những kỳ tích trên thị trường.

Apec Group mong muốn xây dựng thế hệ lãnh đạo trẻ kế cận tâm huyết – tài năng – dấn thân cho các dự án/lĩnh vực:

• Dự án công nghệ Fintech, Healthtech,...

• Dự án kinh doanh, vận hành, set up Chuỗi khách sạn 5* Apec Mandala trên cả nước

• Dự án Giáo dục

Với vai trò Project Manager bạn sẽ quản lý vận hành chung cho 1 trong số những dự án đang phát triển tại công ty. Đồng thời, sẽ là người:

• Kiểm soát, theo dõi tiến độ; quản lý toàn bộ kế hoạch phù hợp cho mục tiêu chung của dự án.

• Quản lý các thay đổi đối với phạm vi dự án, tiến độ dự án và chi phí dự án.

• Nhận diện và phân tích rủi ro, thực hiện quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro dự án và các vấn đề liên quan để tránh sự chậm trễ hoặc thiệt hại trong quá trình triển khai dự án.