Tuyển Project Manager Vitalify Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 25 USD

Xin chào and こんにちは！, chúng tôi là Vitalify Asia, một công ty IT có trụ sở tại Nhật Bản và hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008.

Chúng tôi đang mở rộng hoạt động kinh doanh và tuyển dụng cho vị trí BPM (Bridge Project Manager), dành cho cả cấp độ senior và junior.

BPM là một vai trò độc đáo tại VFA, kết hợp giữa BrSE/ IT Communicator và Quản lý Dự án, dựa trên triết lý của chúng tôi. Vai trò này bao gồm giao tiếp bằng ngoại ngữ và quản lý dự án.

Những kỹ năng quan trọng cho vị trí này bao gồm khả năng hiểu biết về kinh doanh và kỹ năng giao tiếp. Nếu bạn có tiềm năng, chúng tôi sẽ đào tạo, ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm trước đó.

Chúng tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển của bạn.

JOB DESCRIPTION

- Joining a real DevOps (Healthcare/Global Market) project as a professional BPM.

+ Healthcare, Fintech, Startup, Games, AR/VR, and AI.

+ DevOps, Agile as our standard, and Enterprise Waterfall projects.

+ We usually work with product owners directly as per our policy.

- Discussing requirement/schedule/system design with Japanese product owner directly.