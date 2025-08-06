Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi , Q2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch dự án: Xây dựng roadmap triển khai theo từng giai đoạn (6 tháng – 12 tháng – 24 tháng).

Quản lý nguồn lực: Phân bổ và theo dõi hiệu quả làm việc của nhân sự nội bộ và outsourcing.

Giám sát tiến độ: Đảm bảo dự án hoàn thành đúng deadline, đạt tiêu chuẩn chất lượng và KPI đã đặt ra.

Điều phối liên phòng ban: Làm cầu nối giữa các nhóm: Công nghệ, Marketing, Kinh doanh, CSKH, Hậu cần.

Quản lý rủi ro: Dự báo vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp, kiểm soát chi phí và nguồn lực.

Báo cáo định kỳ: Cập nhật tiến độ, chi phí, hiệu quả cho Ban Điều hành.

Đảm bảo trải nghiệm khách hàng: Phối hợp cải tiến sản phẩm/dịch vụ theo phản hồi thực tế để giữ vững chất lượng “dịch vụ VIP”.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án, ưu tiên trong ngành bán lẻ, thương mại điện tử, mỹ phẩm, thời trang, quà tặng cao cấp, dịch vụ khách hàng cao cấp.

Thành thạo quy trình quản lý dự án (Agile, Scrum, Waterfall) và công cụ quản lý: ClickUp, Trello, Jira, Asana…

Kỹ năng giao tiếp & điều phối xuất sắc, biết cách xử lý mâu thuẫn & tối ưu nguồn lực.

Tư duy chiến lược, logic, biết cách đặt KPI và theo dõi hiệu suất.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đội ngũ outsourcing để tối ưu chi phí.

Tác phong chuyên nghiệp, chủ động, có khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tham gia vào dự án đột phá mang tầm quốc gia, phục vụ nhóm khách hàng cao cấp và lãnh đạo.

Được làm việc trực tiếp với Ban Điều hành & đội ngũ chuyên gia trong hệ sinh thái AIT.

Cơ hội thăng tiến lên Head of Project / COO khi dự án mở rộng toàn quốc & quốc tế.

Được tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo cao cấp về quản trị dự án và thương mại điện tử.

Hưởng đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, nghỉ phép năm, thưởng Lễ Tết, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.