Tuyển Project Manager Nexttech Group of Technopreneurs làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 13 USD

Nexttech Group of Technopreneurs
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Nexttech Group of Technopreneurs

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Nexttech Group of Technopreneurs

Mức lương
900 - 13 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 900 - 13 USD

Thành lập từ 2001, Tập đoàn NextTech là một tập đoàn công nghệ chuyên về E-commerce, E-payment, Fintech và E-logistic. NextTech sở hữu các nền tảng như NganLuong.vn, Mpos.vn,vv... cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đồng thời đầu tư vào các startup công nghệ, xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đa dạng và đổi mới sáng tạo.
Hiện chúng tôi đang tuyển vị trí Financial Analyst với mô tả công việc như sau:
1. Kiểm soát, phân tích báo cáo tài chính các công ty bao gồm các công ty trong nước và công ty nước ngoài:
• Phân tích các chỉ tiêu tài chính, giải thích các biến động tài chính
• Kiểm tra doanh thu, giá vốn, chi phí hoạt động
• Kịp thời đưa ra các tư vấn về quản trị, về thuế cho ban Giám đốc các công ty con và Giám đốc Tài chính
2. Kiểm tra, soát xét các công ty con về việc thực hiện tính tuân thủ các quy định nội bộ cũng như quy định của các cơ quan liên quan mà doanh nghiệp cần áp dụng
3. Chủ động tìm hiểu, nắm bắt và báo cáo thường xuyên các quy định về tài chính, thuế, báo cáo chính phủ tại Việt Nam và các nước được phân công
4. Theo dõi, đôn đốc, trợ giúp các công ty con hoàn thành báo cáo tài chính và các báo cáo khác khi đến hạn. Hỗ trợ các công ty con lên số liệu phân tích tài chính
5. Tham gia các cuộc kiểm soát nội bộ tại các công ty con cùng với bộ phận kiểm soát nội bộ
6. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư của tập đoàn

Với Mức Lương 900 - 13 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Nexttech Group of Technopreneurs Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nexttech Group of Technopreneurs

Liên Hệ Công Ty

Nexttech Group of Technopreneurs

Nexttech Group of Technopreneurs

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tẩng 3, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ Lầu 6, toà nhà Sumikura, 18H Cộng Hoà, P4, Q.Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

