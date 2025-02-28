Tuyển Project Manager 2NF Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu

Mức lương Đến 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 3A ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Đến 45 Triệu

tả):

Với Mức Lương Đến 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí dev của một trong các ngôn ngữ backend và frontend sau:

- Backend: PHP (Laravel), .net, nodejs,...

- Frontend: VueJS, ReactJs, AngularJs,...

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm, ưu tiên trong lĩnh vực outsourcing cho Nhật.

- Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và các mô hình quản lý dự án (Agile/Scrum, Waterfall).

- Có kinh nghiệm làm việc với Gitlab, readmine, JIRA, Confluence, Trello hoặc các công cụ quản lý dự án khác.

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và giải quyết vấn đề tốt.

- Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật, hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản.

Ưu tiên:

- Biết tiếng Nhật, có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu và họp với khách hàng Nhật.

- Có chứng chỉ PMP, PMI-ACP hoặc các chứng chỉ liên quan.

- Từng làm việc tại Nhật hoặc có kinh nghiệm onsite tại Nhật Bản.

- Có kiến thức về DevOps, CI/CD.

- Đã từng quản lý các dự án lớn với quy mô 10+ nhân sự.

- Có kinh nghiệm phân tích, làm tài liệu nghiệp vụ cho dự án: Basic Design, Detail Design,...

Tại 2NF Software Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương upto 45M

• Xét tăng lương 1 năm 1 lần vào cuối năm.

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty.

• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).

• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần.

• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding,…

• Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 2NF Software

