Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

● Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, điều phối, giám sát và đảm bảo tiến độ của các dự án phát triển phần mềm từ giai đoạn khởi tạo cho đến khi hoàn thành.

● Hỗ trợ các thành viên trong dự án tuân thủ các quy trình, nghiệp vụ, kỹ thuật …;

● Phối hợp với các phòng ban để xem xét bổ sung, cải tiến quy trình hiện tại của công ty;

● Chủ động đề xuất các phương án xử lý chức năng trong dự án;

● Đảm bảo sản phẩm đầu ra của dự án đáp ứng với các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của khách hàng, giao hàng đúng hạn.

● Một số công việc khác liên quan đến dự án cụ thể của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí quản lý dự án; kinh nghiệm Technical (điểm cộng)

● Ưu tiên ứng viên có tiếng Nhật N2 trở lên, giao tiếp tốt (có tiếng Nhật là lợi thế - không bắt buộc)

Ưu tiên

● Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile;

● Có khả năng chịu áp lực công việc, quản lý nhiều dự án cùng lúc;

● Có khả năng lập và trình bày kế hoạch, thực hiện nghiên cứu, làm việc độc lập;

● Chịu được áp lực cao, năng động, có trách nhiệm và giao tiếp tốt;

● Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề;

Tại Công ty Cổ phần Mirabo Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương upto 45M gross

● Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu suất kinh doanh,...;

● Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động Việt Nam và theo quy định của công ty;

● Xét tăng lương 1 lần/năm (tháng 7) và tăng lương ngay khi có thành tích xuất sắc;

● Nghỉ quốc khánh, nghỉ lễ, nghỉ Tết, giỗ tổ, nghỉ chiến thắng/lao động, Nghỉ mát, nghỉ hè, nghỉ bù, nghỉ phép, các hoạt động teambuilding hàng tháng, hàng quý, hàng năm,...;

● Được hỗ trợ kinh phí tham gia các chương trình học lấy chứng chỉ IT, các chương trình học phát triển chuyên môn,...;

● Quỹ teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm;

● Thời gian làm việc từ 8h00 a.m – 5h30 p.m, nghỉ thứ 7 và CN (Check in linh hoạt từ 8h-9h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirabo

