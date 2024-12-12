Tuyển Project Manager TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
- Hà Nội: Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch phát triển dự án, quản trị rủi ro, phân chia công việc, chịu trách nhiệm về dự án trước các stakeholder và các hoạt động của dự án.
Tiếp nhận yêu cầu từ bộ phận kinh doanh và các phòng ban khác, tổ chức khảo sát, thống nhất yêu cầu với các bên liên quan
Quản lý team dự án, đánh giá/nhận xét năng lực team dự án.
Quản lý workload member dự án.
Nhận diện/giải quyết vấn đề.
Giảm thiểu/ngăn ngừa rủi ro đảm bảo dự án chạy đúng tiến độ.
Phối hợp với các stakeholder, báo cáo về tình hình dự án, đề xuất các phương án để dự án chạy thông suốt, đảm bảo chất lượng dự án.
Nghiên cứu, đề xuất thay đổi quy trình sản xuất phần mềm (nếu có)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh tương đương 650+ TOEIC
Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí quản lý dự án công nghệ thông tin hoặc các dự án tương tự (PM). Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ PMP
Có kinh nghiệm quản trị các dự án theo nhiều mô hình khác nhau như Agile, Waterfall
Thành thạo các công cụ quản trị dự án và kiểm soát rủi ro
Có trách nhiệm cao và thái độ tốt trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tốt
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt
Làm việc dưới áp lực cao, nhạy bén và tiếp thu nhanh.
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay hoặc có thể xem xét nhận việc sau tết
Tư duy logic và giao tiếp tốt, sáng tạo trong công việc
Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc: Làm việc tại tòa nhà văn phòng hạng A cao nhất Thủ đô – Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, thưởng ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam
Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc
Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn
Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.
Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.
Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người
Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...
Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày
Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI