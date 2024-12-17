Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thực hiện quản lý các dự án, quản lý nhóm được giao.

Quản lý các dự án triển khai sản phẩm phần mềm của công ty cho khách hàng.

Phối hợp với cấp trên, khách hàng và đối tác trong việc định nghĩa phạm vi và mục đích của các dự án.

Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên dự án.

Tiến hành triển khai và kiểm soát công tác thực hiện, áp dụng các phương pháp quản lý dự án hiện đại như PMI, Agile.

Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ với chất lượng công việc cao.

Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cho cấp Quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong vai trò Quản trị dự án

Có hiểu biết và có kinh nghiệm quản lý các dự án Fintech

Hiểu biết về các phương pháp quản lý dự án hiện đại như PMI, Agile

Có các chứng chỉ quản lý dự án như PMP, PMI là một lợi thế

Có khả năng dẫn dắt team dự án thực hiện dự án theo yêu cầu đề ra của cấp trên.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát và kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 1-5 tháng lương

• Review lương tối thiểu 1 lần/năm.

• Được tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức.

• Được bung lụa và thả ga trong các hoạt động Team building hàng quý (2-3 lần/năm) và du lịch nghỉ mát đáng nhớ cùng gia đình và người thân.

• phí gửi xe hàng ngày, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng.

• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

• Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

