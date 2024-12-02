Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Quản lý và triển khai dự án

Quản lý các dự án CNTT được giao với các kế hoạch và lịch trình chi tiết để mang lại kết quả chất lượng.

Xác định, tìm nguồn, ước tính và phân bổ các nguồn lực và ngân sách dự án cần thiết.

Quản lý và báo cáo về ngân sách dự án, phân tích các sai lệch ngân sách và thay đổi về phạm vi liên quan đến các dự án CNTT.

Tiến hành đánh giá thường xuyên về tình trạng dự án để báo cáo kịp thời cho các bên liên quan / ủy ban quản trị.

Quản lý các nhiệm vụ hàng ngày và đánh giá để đảm bảo chất lượng chung của việc cung cấp dự án trước khi bàn giao cho khách hàng.

Kiểm soát và quản lý các vấn đề, rủi ro, sự phụ thuộc và thay đổi về phạm vi liên quan đến các dự án CNTT và nhóm dự án khác.

Thiết lập các kế hoạch giảm thiểu và giải quyết và nhanh chóng đưa ra quyết định.

Theo dõi và duy trì hồ sơ cập nhật về ngân sách / lịch trình / phạm vi và nguồn lực của dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan

Có từ 2 năm kinh nghiệm Quản lý dự án CNTT

Có kinh nghiệm làm nhiều loại dự án khác nhau (nhiều domain)

Có kiến thức tài chính để dự báo và quản lý ngân sách dự án

Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn về Quản lý dự án

Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai dự án từ đầu tới khi kết thúc, quản lý nhiều dự án, nhiều member, stack holder phức tạp.

Ưu tiên có hiểu biết về hệ thống ngân hàng (Ngân hàng cốt lõi, Ngân hàng điện tử, Kho bạc, Kho dữ liệu, Thanh toán,...)

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 25 - 30M gross - thử việc 100% lương

Lương tháng 13.

Thưởng lễ (30/4; 2/9), thưởng Tết

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên/ Quà sinh nhật

Quà 8/3 cho chị em, quà Trung Thu

Tổ chức teambuilding, du lịch hàng quý hàng năm.

Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm

Nghỉ phép theo luật lao động 12 ngày phép/năm

Review lương hàng năm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới.

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

