Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý và triển khai dự án
Quản lý các dự án CNTT được giao với các kế hoạch và lịch trình chi tiết để mang lại kết quả chất lượng.
Xác định, tìm nguồn, ước tính và phân bổ các nguồn lực và ngân sách dự án cần thiết.
Quản lý và báo cáo về ngân sách dự án, phân tích các sai lệch ngân sách và thay đổi về phạm vi liên quan đến các dự án CNTT.
Tiến hành đánh giá thường xuyên về tình trạng dự án để báo cáo kịp thời cho các bên liên quan / ủy ban quản trị.
Quản lý các nhiệm vụ hàng ngày và đánh giá để đảm bảo chất lượng chung của việc cung cấp dự án trước khi bàn giao cho khách hàng.
Kiểm soát và quản lý các vấn đề, rủi ro, sự phụ thuộc và thay đổi về phạm vi liên quan đến các dự án CNTT và nhóm dự án khác.
Thiết lập các kế hoạch giảm thiểu và giải quyết và nhanh chóng đưa ra quyết định.
Theo dõi và duy trì hồ sơ cập nhật về ngân sách / lịch trình / phạm vi và nguồn lực của dự án.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan
Có từ 2 năm kinh nghiệm Quản lý dự án CNTT
Có kinh nghiệm làm nhiều loại dự án khác nhau (nhiều domain)
Có kiến thức tài chính để dự báo và quản lý ngân sách dự án
Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn về Quản lý dự án
Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai dự án từ đầu tới khi kết thúc, quản lý nhiều dự án, nhiều member, stack holder phức tạp.
Ưu tiên có hiểu biết về hệ thống ngân hàng (Ngân hàng cốt lõi, Ngân hàng điện tử, Kho bạc, Kho dữ liệu, Thanh toán,...)

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 25 - 30M gross - thử việc 100% lương
Lương tháng 13.
Thưởng lễ (30/4; 2/9), thưởng Tết
Tổ chức sinh nhật cho nhân viên/ Quà sinh nhật
Quà 8/3 cho chị em, quà Trung Thu
Tổ chức teambuilding, du lịch hàng quý hàng năm.
Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm
Nghỉ phép theo luật lao động 12 ngày phép/năm
Review lương hàng năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới.
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

