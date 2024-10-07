Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS
- Hồ Chí Minh: 1129/21 Lạc Long Quân, Phường 11, Tân Bình
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thiết kế và chuẩn bị các test plans, test scenarios và test cases.
Tham gia làm việc cùng các team liên quan để đồng bộ hóa các chức năng của sản phẩm và phát hiện cũng như xử lý bug một cách nhanh chóng.
Làm việc cùng với team product và khách hàng để hiểu được yêu cầu từ phía khách hàng và xem lại các lỗi được báo.
Làm tài liệu về các tính năng.
Các việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu từ 6 tháng kinh nghiệm về Manual Testing.
Có khả năng sử dụng Tool test
Học hỏi thêm các tools test mới cần cho công việc khi được yêu cầu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào hội nhập, nâng cao kiến thức và các kỹ năng mềm khác.
Chế độ BHXH, BHYT; Bảo hiểm sức khỏe; nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, thân thiện với nhiều hoạt động tập thể hấp dẫn (Teambuilding, Event sinh nhật, Year End Party, Giáng Sinh...).
Nghỉ phép 12 ngày/năm và tăng dần theo từng năm, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
