Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Quản lý Cửa hàng

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai

Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của cửa hàng bán lẻ Đảm bảo cửa hàng đạt chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận đề ra Quản lý nhân viên cửa hàng, phân công công việc và đào tạo nhân viên mới Kiểm soát hàng hóa, quản lý kho, đặt hàng và nhập hàng Giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp và đúng tiêu chuẩn thương hiệu Thực hiện các chiến dịch marketing và khuyến mãi tại cửa hàng Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh cho cấp trên
Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của cửa hàng bán lẻ
Đảm bảo cửa hàng đạt chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận đề ra
Quản lý nhân viên cửa hàng, phân công công việc và đào tạo nhân viên mới
Kiểm soát hàng hóa, quản lý kho, đặt hàng và nhập hàng
Giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng
Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp và đúng tiêu chuẩn thương hiệu
Thực hiện các chiến dịch marketing và khuyến mãi tại cửa hàng
Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh cho cấp trên

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lí trong ngành bán lẻ. Độ tuổi 2000-1987 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc theo ca
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lí trong ngành bán lẻ.
Độ tuổi 2000-1987
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc theo ca

Lương từ 10.000.000 triệu – 20.000.000 triệu. Lương tháng 13 theo quy định hiện hành BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng. Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty.
Lương từ 10.000.000 triệu – 20.000.000 triệu.
Lương tháng 13 theo quy định hiện hành
BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng.
Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2, CN5 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

