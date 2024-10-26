Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
- Hà Nội: Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của cửa hàng bán lẻ
Đảm bảo cửa hàng đạt chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận đề ra
Quản lý nhân viên cửa hàng, phân công công việc và đào tạo nhân viên mới
Kiểm soát hàng hóa, quản lý kho, đặt hàng và nhập hàng
Giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng
Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp và đúng tiêu chuẩn thương hiệu
Thực hiện các chiến dịch marketing và khuyến mãi tại cửa hàng
Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh cho cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lí trong ngành bán lẻ.
Độ tuổi 2000-1987
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc theo ca
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10.000.000 triệu – 20.000.000 triệu.
Lương tháng 13 theo quy định hiện hành
BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng.
Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
