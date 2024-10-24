Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ kinh doanh Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Hộ kinh doanh Hưng Thịnh
- Hà Nội: Số 1+3 Lãn Ông, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giám sát nhân viên trong ca, nhắc nhở làm việc đúng quy trình.
Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên, nắm bắt tình hình làm việc của nhân viên.
Kiểm soát, quản lý nguyên liệu: kiểm đếm, tồn nguyên vật liệu; báo cáo nguyên liệu cần nhập thêm cho quản lý; kiểm tra chất lượng nguyên liệu,....
Quản lý doanh thu trong ca, các báo cáo liên quan
Đề xuất các chương trình khuyến mại nhằm tăng doanh thu cửa hàng
Hỗ trợ phục vụ khách hàng và giải quyết các vấn về phát sinh tại cửa hàng trong quá trình làm việc
Các công việc khác liên quan khi có yêu cầu
Giám sát nhân viên trong ca, nhắc nhở làm việc đúng quy trình.
Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên, nắm bắt tình hình làm việc của nhân viên.
Kiểm soát, quản lý nguyên liệu: kiểm đếm, tồn nguyên vật liệu; báo cáo nguyên liệu cần nhập thêm cho quản lý; kiểm tra chất lượng nguyên liệu,....
Quản lý doanh thu trong ca, các báo cáo liên quan
Đề xuất các chương trình khuyến mại nhằm tăng doanh thu cửa hàng
Hỗ trợ phục vụ khách hàng và giải quyết các vấn về phát sinh tại cửa hàng trong quá trình làm việc
Các công việc khác liên quan khi có yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có từ 1-2 năm kinh nghiệm về quản lý, ưu tiên mảng café, đồ uống, F&B
Có kiến thức về đồ uống, thái độ làm việc nghiêm túc, cầu tiến, ham học hỏi
Biết tiếng anh, barista cơ bản
Khả năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian và nhân sự
Tại Hộ kinh doanh Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10 – 15 triệu/ tháng theo doanh thu + phụ cấp cơm 25k/bữa
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại.
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Hưng Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI