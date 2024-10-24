Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ kinh doanh Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1+3 Lãn Ông, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giám sát nhân viên trong ca, nhắc nhở làm việc đúng quy trình. Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên, nắm bắt tình hình làm việc của nhân viên. Kiểm soát, quản lý nguyên liệu: kiểm đếm, tồn nguyên vật liệu; báo cáo nguyên liệu cần nhập thêm cho quản lý; kiểm tra chất lượng nguyên liệu,.... Quản lý doanh thu trong ca, các báo cáo liên quan Đề xuất các chương trình khuyến mại nhằm tăng doanh thu cửa hàng Hỗ trợ phục vụ khách hàng và giải quyết các vấn về phát sinh tại cửa hàng trong quá trình làm việc Các công việc khác liên quan khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có từ 1-2 năm kinh nghiệm về quản lý, ưu tiên mảng café, đồ uống, F&B Có kiến thức về đồ uống, thái độ làm việc nghiêm túc, cầu tiến, ham học hỏi Biết tiếng anh, barista cơ bản Khả năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian và nhân sự

Tại Hộ kinh doanh Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 15 triệu/ tháng theo doanh thu + phụ cấp cơm 25k/bữa Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại. Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Hưng Thịnh

