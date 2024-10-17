Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Theo dõi, giám sát vận hành tại cửa hàng Thúc đẩy doanh số Quản lý, đào tạo, training nhân sự Quản lý hàng hoá, tài sản tại cửa hàng Kết nối, truyền đạt thông tin, đề xuất phương án với công ty Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Theo dõi, giám sát vận hành tại cửa hàng

Thúc đẩy doanh số

Quản lý, đào tạo, training nhân sự

Quản lý hàng hoá, tài sản tại cửa hàng

Kết nối, truyền đạt thông tin, đề xuất phương án với công ty

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm làm Quản lý bán lẻ tại chuỗi cửa hàng thời trang Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao Quản lý nhóm và đào tạo nhân sự dưới quyền thực hiện theo quy định Công ty Sẵn sàng đi hỗ trợ các cơ sở khác khi có sự điều động nhân sự Có kinh nghiệm set up cửa hàng, tuyển dụng và đào tạo nhân sự Chính trực, trách nhiệm, chủ động

Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm làm Quản lý bán lẻ tại chuỗi cửa hàng thời trang

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao

Quản lý nhóm và đào tạo nhân sự dưới quyền thực hiện theo quy định Công ty

Sẵn sàng đi hỗ trợ các cơ sở khác khi có sự điều động nhân sự

Có kinh nghiệm set up cửa hàng, tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Chính trực, trách nhiệm, chủ động

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000đ (Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số cửa hàng) Đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật. Chế độ đóng bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000đ (Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số cửa hàng)

15.000.000 - 20.000.000đ (Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số cửa hàng)

Đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Chế độ đóng bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Văn hoá công ty:

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, không drama. Cơ hội được tham gia đào tạo hệ thống quản trị, nâng cao năng lực bản thân.

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, không drama.

Cơ hội được tham gia đào tạo hệ thống quản trị, nâng cao năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin