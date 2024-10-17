Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Theo dõi, giám sát vận hành tại cửa hàng
Thúc đẩy doanh số
Quản lý, đào tạo, training nhân sự
Quản lý hàng hoá, tài sản tại cửa hàng
Kết nối, truyền đạt thông tin, đề xuất phương án với công ty
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Theo dõi, giám sát vận hành tại cửa hàng
Thúc đẩy doanh số
Quản lý, đào tạo, training nhân sự
Quản lý hàng hoá, tài sản tại cửa hàng
Kết nối, truyền đạt thông tin, đề xuất phương án với công ty
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm làm Quản lý bán lẻ tại chuỗi cửa hàng thời trang Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao Quản lý nhóm và đào tạo nhân sự dưới quyền thực hiện theo quy định Công ty Sẵn sàng đi hỗ trợ các cơ sở khác khi có sự điều động nhân sự Có kinh nghiệm set up cửa hàng, tuyển dụng và đào tạo nhân sự Chính trực, trách nhiệm, chủ động
Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm làm Quản lý bán lẻ tại chuỗi cửa hàng thời trang
Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao
Quản lý nhóm và đào tạo nhân sự dưới quyền thực hiện theo quy định Công ty
Sẵn sàng đi hỗ trợ các cơ sở khác khi có sự điều động nhân sự
Có kinh nghiệm set up cửa hàng, tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Chính trực, trách nhiệm, chủ động
Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm làm Quản lý bán lẻ tại chuỗi cửa hàng thời trang
Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao
Quản lý nhóm và đào tạo nhân sự dưới quyền thực hiện theo quy định Công ty
Sẵn sàng đi hỗ trợ các cơ sở khác khi có sự điều động nhân sự
Có kinh nghiệm set up cửa hàng, tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Chính trực, trách nhiệm, chủ động
Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000đ (Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số cửa hàng) Đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật. Chế độ đóng bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000đ (Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số cửa hàng)
15.000.000 - 20.000.000đ (Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số cửa hàng)
Đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật.
Chế độ đóng bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Văn hoá công ty:
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, không drama. Cơ hội được tham gia đào tạo hệ thống quản trị, nâng cao năng lực bản thân.
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, không drama.
Cơ hội được tham gia đào tạo hệ thống quản trị, nâng cao năng lực bản thân.
Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000đ (Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số cửa hàng)
15.000.000 - 20.000.000đ (Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số cửa hàng)
Đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật.
Chế độ đóng bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Văn hoá công ty:
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, không drama. Cơ hội được tham gia đào tạo hệ thống quản trị, nâng cao năng lực bản thân.
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, không drama.
Cơ hội được tham gia đào tạo hệ thống quản trị, nâng cao năng lực bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI